تازيازت توزع معدات طبية في الشرق الموريتاني



وزعت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة معدات طبية على أربعة مراكز صحية في الحوض الغربي، خلال الأسبوع الجاري، تبلغ قيمتها أكثر من 90 مليون أوقية، وتم توزيعها بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمة غير الحكومية الأمريكية "مشروع كير.



وتضم المعدات الطبية المجانية جهازا للتخدير، وجهازا للطرد المركزي، وأجهزة تحليل للجلوكوز والهيموجلوبين، وأجهزة تركيز الأوكسجين، وأجهزة معالجة الأذن، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المعدات والمستهلكات، مثل القفازات، وإبر الحقن، والمضمدات، وأقنعة الأوكسجين، وعلب الجراحة العامة.



وقد استفادت المراكز الصحية في العيون، والطينطان، وحاسي أحمد بشن، من هذه الهبة، التي تعد تاسع هدية من المعدات الطبية لمراكز الصحة الموريتانية، بقيمة إجمالية قدرها 1,24 مليار أوقية.



وكانت ثماني حاويات من المعدات والمستهلكات الطبية، قد منحت ل 26 منشأة صحية في نواكشوط، ونواذيبو، والحوض الشرقي، وإينشيري، ولبراكنه.



وتدخل الهدايا في إطار شراكة تم تنفيذها منذ 2012، بين تازيازت و"مشروع كير"، ووزارة الصحة من أجل تحسين جودة الصحة والولوج إليها من طرف الموريتانيين.



كما مكنت هذه الشراكة من تكوين 46 قابلة وممرضة وعاملا من عمال الصحة الموريتانيين في مجال رعاية الأطفال حديثي الولادة. وبدأ التكوين في أغسطس 2015 من خلال برنامج "مساعدة الأطفال على التنفس" الذي يسعى إلى محاربة الوفيات لدى الأطفال.



ومنذ 2011، استثمرت تازيازت أكثر من ملياري أوقية في برامج اجتماعية لصالح المجموعات المحلية والسكان الموريتانيين.

