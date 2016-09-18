تانجينا.. عالج الماليين بالمشوي فلقبوه بـ"الدكتور"



آراء الدكتور



يتحدث "الدكتور" تانجينا لزبائنه عندما لا يكون منشغلاً في عملية يقول إنها أكثر تعقيداً مما نتصور، يشرح باستمتاع وبنبرة تنم عن ثقة وخبرة كبيرتين: "اللحم أنواع كثيرة، والطعم يختلف من خروف لآخر، لحم الضأن للأشهر الحارة، ولحم الماعز لأشهر البرد".



لا أحد يجادل الدكتور في نظرياته الغريبة، فنجد أن زبائنه من الماليين والزوار الأجانب يتقبلونها برحابة صدر، ولا أحد منهم يناكفه في رؤاه التي ينثرها في محله الصغير، إنها مملكته الصغيرة التي شيدها على التوابل واللحم.



محل تانجينا صغير، ولا يخفى أنه تمت توسعته عدة مرات للتأقلم مع حجم الإقبال عليه، ولكن اللافت فيه تلك اللافتة المعروضة على واجهته لتعطيه اسماً لا يقل غرابة عن مالكه: "صيدلية الصحة العمومية في باماكو"، وعندما سألنا "الدكتور" تانجينا عن سر هذه التسمية أجاب بلا مواربة: "الطعام جزء من الدواء، وفي الحديث الشريف ما معناه داووا مرضاكم بما يشتهون".



ذلك ما يبرر به تانجينا تسمية محله الذي لا يبيع من الدواء إلا اللحم الدسم المشوي، ضارباً عرض الحائط بما يقوله الأطباء من أن الإكثار من اللحم الدسم خطر على الصحة؛ إلا أن "صيدلية الصحة العمومية" هنا في باماكو تقول لكم عكس ذلك؛ "صدقوا أو لا تصدقوا، ذلك شأنكم"، يقول بيلا لمن يحاول أن يجادله.



يؤكد تانجينا باعتزاز كبير أن حجم الإقبال على محله يتزايد مع مرور الوقت، ويرى في ذلك علامة قبول لأطروحاته "الصحية"، ويقول: "أخاطب من يأتونني هنا، وهم يستفيدون من خبرتي الصحية، أما النباتيون فلا قبل لي بهم".



وبالفعل يحظى محل تانجينا بسمعة واسعة في باماكو، ويحتاج الماليون لقوة إقناع هائلة لتصديق عكس ما تقوله "صيدلية الصحة العمومية" لصاحبها بيلا تانجيتا أو الطنجاوي الهارب من أتون حرب أخرى في شمال مالي.

