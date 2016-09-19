الأمطار تشل حركة قطار المعادن في موريتانيا

الشيخ بونن ولد الشيخ سعد بوه في ذمة الله

ثلاث تفجيرات غامضة تهز أمريكا خلال أسبوع

تايلاند: 15 قتيلا في غرق سفينة تقل الحجاج

موريتانيا تعول على فنزويلا لحل الأزمات العربية

خطة حكومية لشفط مياه الأمطار في نواكشوط

تانجينا.. عالج الماليين بالمشوي فلقبوه بـ"الدكتور"

أمطار ضعيفة إلى متوسطة في ست ولايات

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات
Sahara Media Agency : الشيخ بونن ولد الشيخ سعد بوه في ذمة الله https://t.co/ZP0EELubAE
الاثنين 19 سبتمبر - 12:35
Sahara Media Agency : ثلاث تفجيرات غامضة تهز أمريكا خلال أسبوع https://t.co/LWbFMSCipe
الاثنين 19 سبتمبر - 12:35
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تايلاند: 15 قتيلا في غرق سفينة تقل الحجاج


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 19 سبتمبر 2016 - 09:54



تايلاند: 15 قتيلا في غرق سفينة تقل الحجاج
مواضيع ذات صلة

عثر غطاسون على جثة فتى الاثنين، مع استئناف عمليات البحث عن ركاب فقدوا غداة غرق سفينة مكتظة كانت تقل حجاجا في نهر شاو فرابا مما أسفر عن سقوط 15 قتيلا على الأقل.
 
وكانت السفينة تقل أكثر من مئة حاج عائدين من مسجد، عندما غرقت بعد ظهر الأحد بالقرب من مدينة ايوثثايا الأثرية التي تبعد حوالي ساعة عن العاصمة بانكوك، إثر اصطدامها بجدار ضفة النهر الذي يشهد تيارات قوية.
 
واصطف حشد على الرصيف صباح الاثنين بينما يعمل غطاسون في مياه النهر المعكرة التي ارتفع منسوبها، للبحث عن أشخاص فقدوا في سفينة رحلات الترفيه التي غرقت جزئيا.
 
وقال ريوات براسونغ نائب حاكم ايوتثايا لوكالة فرانس برس إن "عدد القتلى تأكد الآن وهو 15"، موضحا أن "14 شخصا ما زالوا في المستشفى"؛ وأضاف أنه لا يعتقد أن بين القتلى أجانب.
 
وصرحت الشرطة لفرانس برس أن قبطان السفينة موقوف، وقال قائد شرطة ايوتثايا إن "قبطان السفينة سيلاحق بسبب إهمال في القيادة" و"عدم احترام قواعد الملاحة"، وأضاف أن "السفينة تملك تصريحا بنقل خمسين شخصا وكانت محملة بأكثر من مئة شخص".
 
وعرضت شبكات التلفزيون التايلاندية مشاهد لما بعد الحادث يظهر فيها ركاب يتم انتشالهم من المياه ومحاولات لإنعاش اشخاص فقدوا الوعي.
 


الكلمات المفتاحية : تايلاند, حجاج, غرق


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة