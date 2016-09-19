تايلاند: 15 قتيلا في غرق سفينة تقل الحجاج



عثر غطاسون على جثة فتى الاثنين، مع استئناف عمليات البحث عن ركاب فقدوا غداة غرق سفينة مكتظة كانت تقل حجاجا في نهر شاو فرابا مما أسفر عن سقوط 15 قتيلا على الأقل.



وكانت السفينة تقل أكثر من مئة حاج عائدين من مسجد، عندما غرقت بعد ظهر الأحد بالقرب من مدينة ايوثثايا الأثرية التي تبعد حوالي ساعة عن العاصمة بانكوك، إثر اصطدامها بجدار ضفة النهر الذي يشهد تيارات قوية.



واصطف حشد على الرصيف صباح الاثنين بينما يعمل غطاسون في مياه النهر المعكرة التي ارتفع منسوبها، للبحث عن أشخاص فقدوا في سفينة رحلات الترفيه التي غرقت جزئيا.



وقال ريوات براسونغ نائب حاكم ايوتثايا لوكالة فرانس برس إن "عدد القتلى تأكد الآن وهو 15"، موضحا أن "14 شخصا ما زالوا في المستشفى"؛ وأضاف أنه لا يعتقد أن بين القتلى أجانب.



وصرحت الشرطة لفرانس برس أن قبطان السفينة موقوف، وقال قائد شرطة ايوتثايا إن "قبطان السفينة سيلاحق بسبب إهمال في القيادة" و"عدم احترام قواعد الملاحة"، وأضاف أن "السفينة تملك تصريحا بنقل خمسين شخصا وكانت محملة بأكثر من مئة شخص".



وعرضت شبكات التلفزيون التايلاندية مشاهد لما بعد الحادث يظهر فيها ركاب يتم انتشالهم من المياه ومحاولات لإنعاش اشخاص فقدوا الوعي.

