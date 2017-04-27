تثبيت الحكم بالمؤبد على الرئيس التشادى السابق



ثبتت المحكمة الافريقية الخاصة فى دكار الحكم على الرئيس التشادي الاسبق حسين حبري اليوم الخميس بعد استئناف الحكم عليه بالسجن المؤبد الصادر عام 2016 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.



وقال القاضي المالي وافي اوغاديي ان محكمة الاستئناف "ثبتت القرار" المتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم تعذيب الصادر مايو 2016، وذلك في غياب المتهم.



في المقابل برأت المحكمة الإفريقية الخاصة حبري من تهمة الاغتصاب وهو ما لا يغير شيئا في الحكم بحسب القاضي.



وبدأت محاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري في 20يوليو 2015 بحضور حبري نفسه الذي اقتيد بالقوة إلى المحكمة وقد رفض التحدث فيها أو الدفاع عن نفسه. وانتهت الجلسات في 11 فبراير بطلب الدفاع تبرئة حبري.



وتولى حسين حبري رئاسة التشاد لثمانية أعوام من 1982 إلى 1990 قبل أن يطيح به أحد أقدم مساعديه، الرئيس الحالي إدريس ديبي، ويلجأ حبري بعد ذلك إلى السنغال ديسمبر 1990