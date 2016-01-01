تجارب إبداعية جديدة فى بيت الشعر بنواكشوط



نظم بيت الشعر في نواكشوط مساء أمس الخميس أمسية شعرية،ارتاد فيها الشاعران الدوه ولد ابنيوك، والنبهاني ولد امغر عوالم شعرية متعددة الأغراض.



و بدأت الأمسية بكلمة للدكتور عبد الله السيد مدير بيت الشعر سلط فيها الضوء على مبادرة بيوت الشعر في الوطن العربي، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيرا إلى الأشواط التي قطعتها هذه المبادرة والآمال المعلقة عليها في إثراء الساحة الأدبية، وتنوير الجمهور بإبداعات الشعراء والمثقفين، مؤكدا أن الثقافة هي المعركة الحاسمة في مواجهة الظلامية والتطرف.



بعد ذلك بدأت الأمسية مع الشاعر أدوه ولد بنيوك، الذي ألقى أربع قصائد من ديوانه، تناول في ثلاث منها الموضوع الكوني اللصيق بكل ذات إنسانية، وهو الحب، حيث رسم الشاعر لوحات لأحاسيسه تجاه المحبوب، وخاصم العواذل والظروف، متحديا بظروفه أقسى مما عاشه اثنان من أبرز عشاق العرب وهما قيس ليلى وابن زيدون.



بعد ذلك استمع الجمهور لنماذج من التجربة الشعرية للشاعر النبهاني ولد محمد فال ولد أمغر، الذي قرأ عدة قصائد من ديوانه، بدأها بالمديح النبوي الشريف، واختتمها بقصائد عن ذكرى الاستقلال وعن حب الوطن، تميزت بقوة السبك اللغوي، وحمولة العبارة الشعرية.



ثم تدخلت الفنانة الموريتانية الكبيرة لبابة بنت الميداح، التي أعلنت فخرها واعتزازها ببيت الشعر - نواكشوط وبالدور الذي يقوم به هذا البيت من جمع لأهل الكلمة والنغمة، ومن تحريك للساحة الثقافية، مشيدة بالمشرفين على البيت وجهودهم في خدمة الإبداع والمبدعين.

