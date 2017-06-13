تجربة موريباك

تلقت خدمة موريباك، عن طريق الموقع والتطبيق، الكثير من الإقبال والرواج مباشرة بعد إطلاقها سنة 2015. في الأسبوع الأول زاد عدد تحميلات التطبيق 5 آلاف وتتضاعف عدد زوار الموقع إلى أكثر من ذلك. هذه الأرقام تضاعفت من الأسابيع الموالية وفي سنة 2016. إذ زاد عدد مستخدمي التطبيق على 10 آلاف، وتضاعف عدد زوار الموقع إلى أكثر من 40 ألف زائر في السنة الماضية، وأصبح موقع موريباك في أعلى نتائج البحث في جووجل في موريتانيا. السر في هذا النجاح يكمن في سهولة استخدام التطبيق والموقع، وقدرتهما على تحمل الضغط الكبير الذي يحصل بعد الإعلان عن النتائج.وصل عدد المستخدمين 29 ألف، عدد الجلسات 100 ألف بمعدل 13 دقيقة لكل جلسة! ووصل عدد مشاهدة الصفحات مليون ونصف. هذه احصائيات الموقع فقط!تم بناء خدمة موريباك باستخدام تقنيات مصممة أصلا لاستيعاب الضغط الهائل. فبدلا من تأجير مساحة على خادم مشترك كما تقوم به أغلب المواقع تم بناء موريباك باستخدام تقنية السحابة Cloud التي توفرها شركة أمازون عن طريق AWS Services والموجهة أساسا لحل مشاكل كهذه بتكاليف أقل من العادة، فيتم تحديد التكلفة على حسب كمية الاستخدام، فإذا زاد الضغط، زادت الشركة من قوة الخوادم المخصصة للخدمة ورفعت التكلفة، وعند انخفاض الضغط تنخفض التكاليف.لم تكن مسيرة موريباك كلها وردية، فقد قمنا بخطأ في السنة الأولى عند معالجة النتائج وتحميلها على قاعدة البيانات مما أدى إلى حصول خطأ في النتائج المعروضة. سبب هذا الخلل هو حرصنا على السرعة في رفع النتائج بأسرع وقت ممكن مما أدى إلى حصول خلل برمجي لم ننتبه له مباشرة. بعد دقائق من رفع النتائج انتبهنا إلى العطل، وقمنا بتصحيح مباشرة.في السنة الماضية تأخرنا في رفع النتائج بسبب تأخر مصادرنا في الحصول عليها.لتفادي هذه الأخطاء وتفادي التأخير، قمنا هذه السنة بالاتصال بوزارة التهذيب وأبدوا لنا دعمهم واستعدادهم لتوفير النتائج لنا في نفس الوقت الذي يتم رفعها على المواقع الرسمية. نشكر الوزارة هذه الخطوة والدعم الإيجابي الذي سيؤدي في النهاية إلى توفير خدمة أحسن وأسرع للمواطن الموريتاني.في الأخير نتمنى النجاح والتوفيق للجميع وندعوكم إلى مشاركة اقتراحاتكم معنى على صفحة الفيسبوك وندعوكم ايضا إلى تصفح الموقع بشكل دوري لمشاهدة المحتوى الجديد الذي ننوي إضافته قريبا.المهندس الهادي ولد الطلبهفريق موريباك