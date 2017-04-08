تجكجة تحتضن ورشة لمواجهة الغلو والتطرف



بدأت اليوم السبت بدار الشباب بمدينة تجكجة ورشة حول خطورة التطرف والغلو منظمة من طرف مشروع مكافحة التطرف لدى الشباب وترقية المواطنة، التابع لوزارة الشباب والرياضة.



وتمول الورشة من طرف دولة اليابان عن طريق صندوق الامم المتحدة للتنمية لمساعدة موريتانيا فى النهوض بالشباب وتحصينه ضد الغلو والتطرف .



وستقدم عروض وفقا للقائمين على الورشة تتعلق بتقنيات الإعلام والاتصال، ومخاطر الجريمة الالكترونية والمعلومات المكتبية والصيانة ومواضيع أخرى .



مستشار والي تكانت المكلف بالشؤون الاجتماعية انيانغ أبو همات أكد على الأهمية التي تكتسيها هذه الورشة وانعكاساتها الايجابية على الشباب، معبرا عن شكره لشركاء موريتانيا في التنمية خصوصا اليابان وصندوق الامم المتحدة للتنمية على دعم هذا المشروع الهام.

