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تحالف المعارضة في غامبيا يحذر جامي من التمرد


صحراء ميديا + وكالات
الاثنين 19 ديسمبر 2016 - 21:45



تحالف المعارضة في غامبيا يحذر جامي من التمرد
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وجه تحالف المعارضة في غامبيا الذي فاز مرشحه آداما باور بالانتخابات الرئاسية مؤخراً، تحذيرا إلى الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامي بأنه سيصبح "متمردا" إذا رفض مغادرة الحكم مع نهاية مأموريته في يناير القادم.
 
جاء التحذير في مؤتمر صحفي عقده الناطق الرسمي باسم تحالف المعارضة هاليفا صلاح، الذي أكد أن أي محاولة لعرقلة تولي آداما باور مهامه في الشهر القادم، سيكون عملا تمردياً.
 
كما حذر صلاح أعضاء الجيش وبقية موظفي الحكومة من مساندة جامي الذي سيصبح متمردا، على حد تعبيره.
 
في غضون ذلك أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا صحة نتائج الانتخابات، مطالبة بضرورة الالتزام بها احتراما لإرادة الشعب الغامبي.
 


الكلمات المفتاحية : افريقيا, غامبيا


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