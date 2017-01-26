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تحديث "واتساب" يتيح التراسل من دون إنترنت


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 26 يناير 2017 - 01:36



تحديث "واتساب" يتيح التراسل من دون إنترنت
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أصدر تطبيق "واتساب" للمحادثة الشهير، تحديثا جديداً يتيح لمستخدميه إمكانية إرسال الرسائل حتى وإن لم يكن هناك اتصال بشبكة الإنترنت، وفق ما أعلنه عنه بشكل رسمي.
 
ونقل موقع "ميترو" المختص في التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي عن جهات من شركة "فيسبوك" المالكة للتطبيق، أن الخاصية الجديدة متاحة حتى الآن لمستخدمي نظام «أي أو إس»، أي على الآيفون.
 
ولم تكشف هذه الجهات عن موعد إصداره بالنسبة للهواتف ذات نظام "الأندرويد"، وفق ما نقل موقع "مترو".
 
وتعمل الخاصية الجديدة من خلال وضع الرسائل المكتوبة في "قائمة انتظار"، على أن يتم إرسالها فور عودة الاتصال بالإنترنت على غرار رسائل البريد الإلكتروني و"فيسبوك ماسنجر".
 


الكلمات المفتاحية : تطبيقات, تكنولوجيا, علوم, واتساب


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