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تحديث يحمل مفاجأة "سيئة" لبعض هواتف آبل


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 18 أبريل 2017 - 01:07



تحديث يحمل مفاجأة "سيئة" لبعض هواتف آبل
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تقوم شركة "أبل" الأميركية، بشكل دوري، بإطلاق تحديثات لأجهزة "آيفون"، وذلك في إطار سعيها إلى تعزيز وظائف الأجهزة وإصلاح ما ظهر فيها من أعطاب وثغرات أمنية.

ووفق ما ذكره موقع "فوربس"، فإن التحديث الجديد المرتقب iOS 10.3.2 يعد بمثابة مفاجأة "شريرة" أو "سيئة" لهواتف آيفون 5 وآيفون 5C، حيث أن هذه الأخيرة لن يشملها التحديث الجديد، وهو ما يعني تضرر ملايين الهواتف.
 
وأضاف المصدر نفسه أن أبل لم تكشف أبدا أرقام مبيعات آيفون 5، إلا أن التقديرات تقول إن أكثر من 90 مليون جهاز جرى بيعه في الأسواق، مما يعني أن عددا كبيرا من مستخدمي هذا الجهاز سيصابون بخيبة أمل.
 
وذكر "فوربس" أن تلك الهواتف ستواصل العمل بالإصدار القديم من نظام التشغيل، وبالتالي ستكون عرضة للتهديدات الأمنية التي تسدها أبل بشكل متواصل في تحديثاتها الجديدة.
 
وتابع "يبدو أن أبل عازمة من خلال التحديثات الأخيرة عن وقف متابعة آيفون 5 و5 سي، على اعتبار أن الميزات الجديدة لا تلائم سوى المعالجات التي تصل سرعتها إلى 64 بت في أحدث أجهزة آيفون وآيباد".
 
وكان التحديث الحالي "iOS 10.3.1" شهد الكثير من المشاكل من بينها رمز 793، الذي في حال أدخله المستخدم داخل تطبيق التراسل سيتوقف هذا الأخير عن العمل. كما تنفذ بطارية هواتف آيفون بسرعة مقارنة بتحديث "iOS 10.2".
 
وعانى مستخدمو تحديث "iOS 10.3.1" من مشكلة عدم اشتغال عدد من التطبيقات المرتبطة بتطبيق فيسبوك في حال الولوج إليها مباشرة من الجهاز، حيث تعمل إلا في حال الولوج إليها عبر الاتصال بـ"فيسبوك" عبر "سافاري".
 


الكلمات المفتاحية : آبل, آيفون, تحديث
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