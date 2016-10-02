تحديد موعد الحكم على أول متهم بالتنقيب دون ترخيص

حددت محكمة الجنح بولاية نواكشوط الغربية يوم 13 من الحالي موعدا للنطق بالحكم على أول متهم بالتنقيب واستغلال المواد معدنية دون رخصة



وتعد هذه المرة الأولى التى يحاكم فيها أحد المواطنين بجنحة التنقيب دون رخصة فى إشارة إلى تشدد الوزارة حيال تلك الخروقات، وفقا لمصدر قضائي.



وبدأت وزارة النفط والطاقة والمعادن تحرير الشكايات واللجوء إلى القضاء مؤخرا، بعد أن كانت مخالفات المنقبين تسوى على مستوى الدرك دون اللجوء للقضاء.



و تكاثرت الخروقات فيما يخص تجاوز المناطق المخصصة للتنقيب حسب الوزارة إذ أن المتهم تم إيقافه بضواحى ازويرات وبحوزته زهاء 2 كلغ من الذهب وبعض الأحجار .

