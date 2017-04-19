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تحديد موعد الحكم على الرئيس التشادي السابق


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 19 أبريل 2017 - 21:05



تحديد موعد الحكم على الرئيس التشادي السابق
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أعلن في العاصمة السنغالية داكار، عن موعد إصدار حكم محكمة الاستئناف على الرئيس التشادي السابق حسين هابري والذي سيتم في 27 إبريل الجاري.
 

 وستصدر محكمة استئناف الغرف الإفريقية الاستثنائية حكمها على الرئيس التشادي الذي حكم البلاد بقبضة من حديد، ويتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
 

وكانت محكمة استئناف الغرف الإفريقية الاستثنائية أصدرت في 30 مايو 2016 حكما بالسجن المؤبد على حسين حبري.
 

و أدانته المحكمة بمسؤوليته عن جرائم التعذيب و جرائم ضد الانسانية و الاغتصابات و التعبيد الإجباري و بعض جرائم الحرب، كما تم الحكم عليه في يوليو بدفع 20 مليون فرنك افريقي لكل من ضحاياه.
 

ووصل حبري الى رئاسة التشاد عن طريق انقلاب عسكري عام 1982 وخرج منها عن طريق انقلاب عام 1990 ، وخلال فترة حكمه دخلت البلاد في حرب مع جارتها ليبيا انتهت عام 1988 ليعيش منذ ذلك الحين في المنفي.


الكلمات المفتاحية : التشاد, حسين هبري, محكمة
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