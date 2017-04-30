تحذيرات دولية من تفاقم الوضع فى افريقيا الوسطى

فلسطين تطالب موريتانيا بالتحرك فى قضية الأسرى

مالي: تمديد حالة الطوارئ لستة أشهر إضافية

ميثاق الحراطين.. انشقاق في القيادة ووحدة في المطالب

بالصور.. انطلاق مسيرة ميثاق لحراطين وسط نواكشوط

الجزائر: الجيش يقتل أربعة مسلحين شرقي البلاد

الأمم المتحدة تبدأ خطة إغاثة لدول الساحل

تهريب السجائر الأمريكية.. مخاطرة الموريتانيين نحو "الثراء"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني

ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إلى أطر نواذيبو/ ذ. أحمد سالم ولد بوحبيني
إخوتنا أطر ومثقفي وساسة نواذيبو، يزوركم رئيس الجمهورية كما زاركم في السابق. نفس الأوضاع التي عاشت

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات
Sahara Media Agency : #فلسطين تطالب #موريتانيا بالتحرك فى قضية الأسرى https://t.co/BeSYQ31Xbj
الاحد 30 أبريل - 12:34
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فلسطين تطالب موريتانيا بالتحرك فى قضية الأسرى https://t.co/vgjvs5kUW5فلسطين-تطالب-موريتانيا-بالتحرك-ف… https://t.co/o8NzRPlFAs
الاحد 30 أبريل - 11:28
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تحذيرات دولية من تفاقم الوضع فى افريقيا الوسطى


وكالات
الاحد 30 أبريل 2017 - 12:40



تحذيرات دولية من تفاقم الوضع فى افريقيا الوسطى
مواضيع ذات صلة
ناشد كبار العاملين بالمجال الإنساني في الأمم المتحدة, اليوم الأحد  المجتمع الدولي لتقديم الدعم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وعدم إهمال أزمتها, حيث تزايد الصراع وحالات العنف المتكرر وتم تشريد أكثر من 844 ألف شخص, وهو ما يعادل خمس سكان البلاد.
 
وقالت منسقة الشؤون الإنسانية بأفريقيا الوسطى, نجاة رشدي, في بيان صدر بجنيف عقب زيارة قام بها الممثلون الإقليميون لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى أفريقيا الوسطى, "إن اللامبالاة والإهمال تجاه أزمة أفريقيا الوسطى ليسا خيارا لأن السلام في الدول الأفريقية في خطر, محذرة من أن تراجع البلاد وعودتها إلى الفوضى, ستظهر آثاره خارج حدودها".

 وأكد البيان أن دعوة المسؤولين الأممين إلى الاهتمام بأفريقيا الوسطي تكتسب "أهمية عاجلة" بعد أن أدت موجة من الهجمات في الشرق والشمال الغربى إلى عمليات نزوح جديدة, كما أدت أزمة التمويل إلى إرغام العديد من المنظمات الإغاثية إلى تقليص عمليتها أو إغلاقها, بالإضافة إلى الظروف متزايدة الخطورة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني, حيث سجلت أفريقيا الوسطى واحدة من أعلى نسب الهجمات ضد هؤلاء على مستوى العالم, وقتل منهم 6 عاملين في عام 2016 وحده.

 وأوضح البيان أن نصف السكان في البلاد تقريبا (حوالى 2.2 مليون شخص) يعتمدون على المساعدة الإنسانية للبقاء على قيد الحياة, كما أنه ونظرا لعدم وجود الدولة وخدمتها في معظم المناطق, فإن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني تقدم أكثر من 50 بالمائة من الخدمات الأساسية للسكان.

 وأشارت إلى أن إستمرار نقص التمويل للعمل الإنساني يهدد أيضا توفير المساعدة المنقذة للحياة, خاصة وأن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري, والتي تبلغ 400 مليون دولار لجمهورية أفريقيا الوسطى, وتهدف إلى دعم 1.6 مليون شخص, لم يتم تمويلها سوى ب10 بالمائة فقط.


الكلمات المفتاحية : افريقيا الوسطي, العنف, مشردين
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة