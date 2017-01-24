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تحذيرات صحية.. الطهي الزائد للخبز قد يسبب السرطان‎


صحراء ميديا + وكالات
الثلاثاء 24 يناير 2017 - 09:30



تحذيرات صحية.. الطهي الزائد للخبز قد يسبب السرطان‎
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حذرت السلطات الصحية البريطانية الاثنين من أن الطهي الزائد للمأكولات قد يسبب السرطان، ما يشكل إنذارا لكثير من البريطانيين المعروفين بحبهم لشرائح الخبز المحمص (التوست) والبطاطا المقلية.
 
وتحوي المناطق التي يميل لونها إلى الاسمرار في هذه الظروف مادة اكريلاميد التي اكتشفها باحثون سويديون في العام 2002 ولها آثار مسببة للسرطان ولتلف الأعصاب.
 
وأشارت الوكالة البريطانية لسلامة الغذاء (اف اس ايه) الى أن مادة أكريلاميد تتشكل خصوصا في الأطعمة الغنية بالنشاء (كالبطاطا والخبز) خلال الطهي على درجات حرارة مرتفعة.
 
وللتقليل من التعرض لهذه المادة الكيميائية، اوصت وكالة "اف اس ايه" بعدم الافراط في طهي الاطعمة، كما اعطت المستهلكين نصيحة نظرية للتوصل الى ذلك تكمن في طهي المأكولات حتى يصبح لونها "ذهبيا" وعدم انتظار ان تصبح باللون البني الذي يؤشر الى طول مدة الطهي.
 
وأشارت وكالة "اف اس ايه" الى ان اكثرية الناس ليسوا على علم بوجود مادة اكريلاميد مبدية املها في ان تعطي هذه الحملة للمستهلكين وسيلة لتقليص "استخدام الاكريلاميد".
 
وقد اثار اطلاق هذه الحملة موجة تعليقات عبر الصحافة البريطانية الاثنين، اذ تساءلت "بي بي سي" ما اذا كان على البريطانيين "التخلي عن تناول شرائح الخبز المحمص".
 
وحاولت صحيفة "ديلي مايل" من ناحيتها طمأنة قرائها عبر إيرادها تأكيد أحد خبراء التغذية بأن تناول شرائح الخبز المحمص لا ينطوي على اي مخاطر الا في حال الافراط لدرجة اكل "320 شريحة في اليوم".
 
وبحسب الهيئة الاوروبية لسلامة الاغذية، "تظهر البيانات المتأتية من دراسات حيوانية أن الاكريلاميد وناتجها الأيضي، الغليسيداميد، يلحقان اضرارا وراثية ولهما اثار مسرطنة".
 


الكلمات المفتاحية : خبز, صحة, علوم


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