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تحذير أفريقي من تأجيل الانتخابات الرئاسية بالكونغو


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 16 يونيو 2017 - 11:07



تحذير أفريقي من تأجيل الانتخابات الرئاسية بالكونغو
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حذر الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان وتسعة رؤساء أفارقة سابقين من أن مستقبل جمهورية الكونجو الديمقراطية في "خطر داهم" بسبب التقاعس عن تنظيم انتخابات لاختيار خليفة للرئيس جوزيف كابيلا.
 
ورفض كابيلا التنحي في نهاية فترته الرئاسية في ديسمبر الماضي مما عزز حالة الغموض في الدولة الغنية بالمعادن الواقعة في وسط أفريقيا.

وقال عنان والرؤساء السابقون وبينهم ثابو مبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق وأولوسيجون أوباسانجو رئيس نيجيريا السابق في بيان صدر في وقت متأخر أمس "التقاعس عن تنظيم الانتخابات في نهاية 2016 وفقا لما ينص عليه دستور جمهورية الكونجو الديمقراطية سبب أزمة سياسية حادة".
 
وأضاف البيان "نشعر أنه يتعين علينا أن ندق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان".
 
ودعا اتفاق بين الائتلاف الحاكم بزعامة كابيلا وزعماء المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية بنهاية هذا العام لكن التأجيل في عملية تسجيل الناخبين وتوفير الموارد المالية اللازمة أضعف احتمالات تحقيق ذلك.
 
 
ولقي عشرات حتفهم العام الماضي في احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة في مدن رئيسية كما تسبب تمرد في وسط البلاد في مقتل مئات ونزوح 1.3 مليون منذ أغسطس آب.
 


الكلمات المفتاحية : أفريقيا, الكونغو, انتخابات
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