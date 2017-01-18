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تحذير أمريكي من انزلاق غامبيا نحو الفوضى


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 18 يناير 2017 - 10:47



تحذير أمريكي من انزلاق غامبيا نحو الفوضى
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حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من انزلاق غامبيا إلى الفوضى، مطالبة الرئيس  المنتهية ولايته يحي جامي بتسليم السلطة للرئيس المنتخب آداما بارو الموجود حاليا في السنغال.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الامريكية جون كيري خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عن موقف واشنطن من إعلان جامى حالة الطوارئ في غامبيا أن "الرئيس جامى يفوت فرصة احترام كلمة الشعب الغامبي، وفرصة انتقال سلمي للسلطة يفترض أن يحصل الخميس مع الرئيس المنتخب".

وأضاف أن تسليم جامى السلطة إلى الرئيس المنتخب "يتيح له أن يرحل مرفوع الرأس وأن يحمي الشعب الغامبي من فوضى محتملة"، محذرا من أنه إذا تمسك بالسلطة فانه بذلك "سيعرض للخطر إرثه السياسي وغامبيا بأسرها".

فى غضون ذلك دعت بريطانيا وهولندا، أمس الثلاثاء، رعاياهما الراغبين بالسفر إلى غامبيا للامتناع عن ذلك إلا في حال الضرورة القصوى،

 و دعت الدولتان الرعايا الموجودين في هذا البلد إلى المغادرة، ويشكل السياح البريطانيون والهولنديون النسبة الأكبر من السياح الأجانب في غامبيا.

وكان جامى قد أعلن أمس الثلاثاء حالة الطوارئ، متحدثا عن "مستوى كبير جدا من التدخل الخارجي لا سابق له" في العملية الانتخابية في غامبيا.
 


الكلمات المفتاحية : الطوارئ, أمريكا, انتخابات, بارو, جامي, غامبيا


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