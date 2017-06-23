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تحذير أممي: 250 مليون شخص يتعاطون المخدرات


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 23 يونيو 2017 - 11:13



تحذير أممي: 250 مليون شخص يتعاطون المخدرات
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كشف  تقرير أممي، صدر أن ما يقرب من 250 مليون شخص حول العالم تعاطوا المخدرات، وخاصة الأفيون، في عام 2015.

وقال التقرير، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن تعاطي المخدرات تسبب باضطرابات ذهنية ونفسية لدى قرابة 29.5 مليون شخص، في الفترة نفسها.

ولفت التقرير إلى أن "الأفيون كان أكثر أنواع العقاقير المخدرة ضررًا، وتسبب في  70فى المائة من الآثار الصحية السلبية المرتبطة باضطرابات تعاطي المخدرات، وذلك في الوقت الذي تضاعفت فيه أنواع المواد المخدرة لتصل إلى 483 مادة، عام 2015، مقارنة بـ260 مادة، في عام 2012".

ويشير التقرير إلى زيادة إنتاج الأفيون عالميًا، حيث زاد إنتاجه بمقدار الثلث في عام 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وحذر التقرير من مخاطر اعتماد بعض الجماعات على أرباح المخدرات، لافتا إلى أن تلك التجارة تشكل تقريبًا نصف الدخل السنوي لحركة "طالبان"، حيث تتم زراعة قرابة 85 فى المائة من الأفيون في الأراضي  الأفغانية الخاضعة لنفوذ الحركة.

كما يحذر من الأخطار التي تشكلها شبكة الإنترنت "المظلمة" (دارك نيت)، والتي تمنح العصابات وزبائنهم فرصة التعامل بشكل مجهول، باستخدام العملات المشفرة، مثل "بيتكوين".
 


الكلمات المفتاحية : الأفيون, المخدرات
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