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تحذير عالمي من انتشار التدخين بين الموريتانيين


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 28 ديسمبر 2016 - 11:00



تحذير عالمي من انتشار التدخين بين الموريتانيين
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قال ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا جان ابيير بابتيست إن نسبة التدخين وصلت إلى 18 في المائة لدى البالغين فى موريتانيا، و22 فى المائة بين صفوف المراهقين من الجنسين.

جاء ذلك خلال أعمال ورشة لتأطير المكونين فى المساعدة على الإقلاع عن التدخين ،منظمة من طرف البرنامج الوطني لمكافحة التدخين، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ونبه جان ابيير بابتيست إلى أن مكافحة التدخين تستدعي تكوين المكونين على طرق الإقلاع عن التدخين مما يستوجب مراعاة الجوانب الطبية والنفسية للمساعدة في عدم تعاطي التبغ لإسهامه في الإصابة بأمراض خطيرة.

وأشار إلى أن 50 فى المائة من المدخنين من الجنسين يرغبون في التوقف عن التدخين وأن 61 في المائة حاولوا التوقف عنه، مؤكدا حرص هيئته على مواكبة الجهود الموريتانية في مكافحة التدخين والحد من انتشاره.
 


الكلمات المفتاحية : التدخين, الصحة العاليمة


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