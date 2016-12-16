تحذير من تصاعد الأزمة بين طلاب وإدارة المعهد العالي





اتهم الإتحاد الوطني لطلبة موريتانيا اليوم الجمعة إدارة المعهد العالي للدراسات و البحوث الإسلامية بالمماطلة في فتح التسجيل أمام الطلاب في مرحلة الماستر و عدم توفير النقل للطلاب و تأخر صرف المساعدة الإجتماعية بالإضافة لعدم توفير خدمات المطعم رغم فرض الادارة نظام الدوام المسائي لتكتمل بهذا فصول معاناة الطلاب في أعرق مؤسسات التعليم العالي في البلد.





وطالب المكتب التنفيذي للإتحاد في بيان له بفرض الحل الفوري لمشاكل طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية في جوانبها الأكاديمية (فتح التسجيل في الماستر، تسجيل الناجحين في المسابقة الداخلية، تحديث مناهج الدراسة، توفير مكتبات حديثة وعصرية، تجهيز قاعات المعهد باللوجستيات الضرورية للدراسة) والخدمية (توفير النقل، صرف المساعدة الاجتماعية المتأخرة، زيادة المنحة، توفير خدمات المطعم للطلاب).





وحمل المكتب إدارة المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية المسؤولية الكاملة عن ماءالت إليه أوضاع الطلاب في المعهد جراء "تعنتها"ورفضها لكافة الحلول المقترحة لحل مشاكل الطلاب وانتهاجها للمماطلة والتسويف من أجل فرض سياسة الأمر الواقع على الطلاب ، وفق تعبيره.





وأكد البيان أن النضال الطلابي في المعهد آخذ في التصاعد حتى تلبية المطالب الطلابية العادلة وتمكين الطلاب من حقوقهم المسلوبة ، داعيا جماهير المعهد العالي للدراسات والبحوث الاسلامية للاحتشاد بكثافة والمشاركة بكثرة في مسيرة داخلية ينظمها الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا خلال الأيام القادمة.

