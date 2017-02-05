تحرك سنغالي لتسوية أزمة صياديها بموريتانيا



أعلن وزير الشؤون الخارجية السنغالي مانكير انجاي عن مساعي تقوم بها السلطات في بلاده من أجل تسوية الأزمة التي يمر بها الصيادون السنغاليون في موريتانيا والعودة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق.



وتأتي تصريحات الوزير السنغالي بعد اعتقال أكثر من خمسين صياداً سنغالياً في موريتانيا، خلال الأيام الأخيرة، رغم تدخل جهات دبلوماسية لتسوية الأزمة.



ورشحت مصادر إعلامية سنغالية أن يتوجه وزير الشؤون الخارجية السنغالي إلى نواكشوط خلال أيام قليلة قادمة من أجل بحث ملف الصيادين مع السلطات الموريتانية.



وقال انجاي في تصريحات صحفية: "نعمل مع وزير الصيد على تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها بسرعة حتى نتمكن من مساعدة صيادينا المعتقلين في موريتانيا"، مشيراً في السياق ذاته إلى أن أزمات مشابهة سبق وأن تم تجاوزها.



وخلص الوزير السنغالي إلى أن "كل الجهود ستبذل من أجل العودة إلى الوضع في السابق"، من خلال اتفاقيات تضمن للصيادين السنغاليين العمل بشكل طبيعي ووفق القانون.

