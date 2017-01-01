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تحرير رهينة فرنسي خطف في الكونغو الديمقراطية


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 28 ماي 2017 - 11:12



مكتب الرئيس الفرنسي أعلن إطلاق سراح الرهينة
مكتب الرئيس الفرنسي أعلن إطلاق سراح الرهينة
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اعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إطلاق سراح مواطن فرنسي كان قد خُطف قبل عدة اشهر شرقي جمهورية الكونجو الديمقراطية .
 

وجاء في البيان الصادر عن مكتب الرئيس الفرنسي أن " رئيس الجمهورية يرحب بخبر تحرير المواطن الفرنسي الذي تم خطفه في الأول من شهر مارس الماضي، شرقي جمهورية الكونجو الديمقراطية".


وشكر "ماكرون" السلطات في جمهورية الكونجو الديمقراطية ، على مساعدتها فى إطلاق سراح الرهينة.


وكانت فرنسا اعلنت شهر مارس الماضي، أن مواطنا فرنسيا تم خطفه مع مجموعة من العمال، كانوا يعملون في منجم تديره شركة "بانرو" شرقي الكونكو الديمقراطية، دون أن تكشف عن هوية الخاطفين.


وتعيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، حالة من عدم الاستقرار، في ظل  الصراع القائم على السلطة بين الرئيس الحالي جوزيف كابيلا والمعارضة، بالاضافة للهجمات المتكرر لبعض الجماعات المسلحة في البلاد.


الكلمات المفتاحية : الرئيس الفرنسي, الكونغو, رهينة
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