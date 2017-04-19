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تحرير موظفين أمميين بعد احتجازهم بالكونغو


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 19 أبريل 2017 - 09:32



تحرير موظفين أمميين بعد احتجازهم بالكونغو
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أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق سراح 16 موظفا الثلاثاء، بعد احتجازهم من طرف متمردين سابقين من جنوب السودان رهائن في مخيم للاجئين في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

واحتجز العاملون في بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية (مونوسكو) في مخيم مقاتلين سابقين في مونيجي خارج مدينة غوما بشرق البلاد.
 
وقال مسؤول أممي "يسرنا أن نؤكد أن جميع عناصر مونوسكو الـ16 الذين احتجزوا في وقت سابق  أطلق سراحهم" من غير أن يحدد جنسياتهم.
 
وأضاف "المخيم هادئ وتحت السيطرة التامة لمونوسكو. وكل عناصرها عادوا إلى منازلهم بأمان"، مشيرا إلى أن تحقيقا سيفتح حول هذا الحادث الذي لم يوقع ضحايا، بحسب المصدر ذاته.
 
ويعيش حوالى 530 متمرداً سابقاً من جنوب السودان في مخيّم مونيغي، بعدما فروا عبر الحدود عند اندلاع القتال في جوبا عاصمة جنوب السودان في يوليو.
 


الكلمات المفتاحية : الأمم المتحدة, الرهائن, الكونغو
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