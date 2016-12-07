تحقيق: عجز جيوش دول أفريقيا أمام "الإرهاب"



تحتاج الجيوش الأفريقية بشكل عاجل للتأهيل والتدريب والتجهيز للتصدي لـ"الإرهابيين" الذين يمثلون تحديا صعبا من منطقة الساحل الى الصومال، حسب ما أكد مسؤولون سياسيون وعسكريون في منتدى الأمن الذي عقد الثلاثاء في دكار.



وقال الرئيس السنغالي ماكي صال، الاثنين، في افتتاح منتدى حول السلام والامن في أفريقيا "الحقيقة هي أن معظم دولنا وجيوشنا ليست عند المستوى المطلوب".



وأضاف صال أنه في المقابل "الإرهابيون ليسوا أطفالا طيبين"، متابعا "هم منظمون جدا، لديهم وسائل وطرق عمل من أكثرها بدائية وحتى أكثرها تعقيدا لتنفيذ عملهم القذر".



وأشار إلى أن جيوش المنطقة تدفع الثمن غاليا بسبب حصتها الضعيفة في الميزانيات الأفريقية نتيجة للتعديلات المفروضة على الاقتصادات المفلسة أو المديونة.



وباتت الحاجة ملحة أكثر اليوم لتعزيز هذه الجيوش مع تمدد تنظيم الدولة الإسلامية من قواعده في سوريا والعراق إلى ليبيا، وصولا إلى موجة من أعمال العنف شهدتها دول في غرب أفريقيا كانت وراءها جماعة "بوكو حرام".



وزاد تهديد "الإرهابيين" بشكل حاد خصوصا في غرب أفريقيا التي استهدفت باعتداءات في باماكو وساحل العاج وواغادوغو، كان جنود وشرطيون ضحيتها غالبا، بالإضافة إلى رعايا غربيين.



وتنخرط الجيوش الأفريقية كذلك في عدد من عمليات حفظ السلام في القارة السمراء كثيرا ما تكون محفوفة بالمخاطر.



في مالي، تحولت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، أكثر بعثات الامم المتحدة كلفة في الأرواح البشرية منذ التدخل في الصومال بين 1993-1995، إذ شهدت مقتل 70 شخصا في ثلاث سنوات.



وبحسب نائب رئيس أركان الجيش البوركيني العقيد نابا ثيودور بال، يفترض بالقوى الأمنية أن ترفع مستوى حمايتها وقدرتها على الرد في مواجهة عدو لا يمكن التوقع بأعماله ويستغل كل نقاط ضعف القوات.



وقال بال "أفريقيا ذات المساحات المفتوحة أصبحت طي النسيان".



واعتبر المسؤول العسكري أنه من الضروري تطوير سلاسل القيادة والعتاد المتمحور خصوصا على المعارك التقليدية.



وأضاف "يجب أن تكون سلسلة القيادة في يد أشخاص مدربين ولديهم خبرات تمكنهم من التخطيط بشكل واقعي، وتنظيم التدريبات وفقا للاحتياجات" القوات.



وقال العقيد بال إن القوات بحاجة إلى آليات خفيفة، وطائرات مروحية، وطائرات، ومراكز تدريب للقوات الخاصة، وثكنات محمية بشكل أفضل.



وقال الباحث فريدريك انسل "في مالي، تستغل الجماعات الإرهابية الطبيعة الصحراوية والجبلية. وفي مواجهة هذه المجموعات التي تكيف نفسها مع القوات والجغرافيا والسكان، يجب تزويد القوات بأسلحة متعددة الاستعمالات".



وبحسب مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام ايرفيه لادسو، فإن التكنولوجيا الحديثة أقل كلفة مما تبدو، مشيرا إلى أن "طائرة بلا طيار أقل ثمنا من طائرات المراقبة".



وأضاف "لا يمكننا أن ندير الوضع الأمني ونحن نسد آذاننا ونغلق عيوننا". يجب أن تتوافر كل أجهزة الاستشعار الممكنة".



في الوقت الحالي، لا تزال هذه الوسائل مستقدمة من دول أخرى. وستنشر فرنسا طائرات بدون طيار تكتيكية في أفريقيا الوسطى مطلع العام 2017 وفي إطار قوة الأمم المتحدة، بهدف المساعدة في المراقبة المركزية للجماعات المسلحة.



وستستفيد دول الساحل الخمس (موريتانيا، مالي، تشاد، بوركينا فاسو والنيجر) أيضا من طائرات بلا طيار وطائرات استطلاع من القوات الفرنسية (4000 جندي).



وتدعو فرنسا إلى زيادة مشاركة الاتحاد الأوروبي في تمويل معدات غير قاتلة (مركبات، سترات واقية من الرصاص، مناظير الرؤية الليلية) لتقديمها الى الجيوش الأفريقية.



ويوفر الاتحاد الأوروبي حاليا تدريبا للجنود في مالي وأفريقيا الوسطى، وسيضع برنامج تجهيز حيز التنفيذ مع انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في نهاية العام 2017 في أبيدجان.



وقال وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان "التدريب وحده غير كاف. إذا تركت كتيبة واحدة بعد التدريب من دون معدات، فإن جهود التدريب نفسه ستذهب سدى".



وبحسب لودريان، دربت فرنسا 20 ألف جنديا أفريقيا في العام 2016 في قواعدها العسكرية في دكار وأبيدجان، وستضع خطة للتجهيزات.

