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تدشين المقر الجديد لسفارة الولايات المتحدة فى موريتانيا


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 12 أكتوبر 2017 - 10:16



تدشين المقر الجديد لسفارة الولايات المتحدة فى موريتانيا
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دشن سفير الولايات المتحدة فى موريتانيا لاري أندري أمس الأربعاء سفارة بلاده فى العاصمة نواكشوط ، وتقع السفارة على مساحة 10,5 فدان فى حي "تفرغ زينه" ، وتشمل مبنى مكاتب السفارة و عدة مرافق تابعة للعمال.
 
وقال سفير الولايات المتحدة الأمريكية فى كلمة له خلال حفل الافتتاح إنه من خلال هذا المبنى سيواصل هو وزملائه تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلاده وموريتانيا ، مشيرا إلى أن امريكا هي أول دولة اعترفت رسميا  باستقلال موريتانيا، حيث عينت سفيرا فى 28 نفمبر 1960.

وأكد أن السفارة ستحتفظ بالمبنى القديم ليكون مقر إقامة السفير ومقرا للمدرسة الأمريكية الدولية فى نواكشوط.
 
وتم بناء السفارة فى عام 2014 وانتهت الأعمال فيه  أوائل عام 2017 ، وشارك فى تشييدها حوالي 600 عامل ,
 
وحسب بيان للسفارة الأمريكية فان تصميم السفارة مستوحى من العمارة الاسلامية ، بما فى ذلك شنقيط ، أحد أهم مواقع التراث العالمي لليونيسكو فى موريتانيا ، ويقع فى واجهة المبنى شباك نحاسي مثقب، يجسد التأويل لعنصر من العمارة العربية ويعود تاريخه إلى العصور الوسطى.
 
 


الكلمات المفتاحية : الولايات المتحدة, تعاون, سفارة, موريتانيا
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