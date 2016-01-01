تدشين المقطع الرابع من طريق تجكجه ـ أطار





دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الثلاثاء، المقطع الرابع من طريق تجكجه ـ أطار الرابط بين واد الخط وتجكجه .



ويبلغ طول هذا المقطع 91 كيلومترا، وأنجزه تجمع شركات "كيفاتو" الايطالية و"جي تي أم" الموريتانية، لصالح وزارة التجهيز والنقل الموريتانية، بتمويل مشترك بين موريتانيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتكلفة 10 مليارات من الأوقية.





واطلع ولد عبد العزيز خلال التدشين على مراحل إنجاز هذا المقطع، و الطرق التي اتبعتها الشركة في تشييده وفق المعايير المعمول بها، وأهميته في فك العزلة.





ويتكون الطريق الرابط بين تجكجة وأطار من 4 مقاطع رئيسية هي رأس الطارف - تنوامند ويبلغ طوله 100كلم، والمقطع الثاني: تنوامند - العين الصفرة ويبلغ طوله 103 كلم، والمقطع الثالث: العين الصفرة - واد الخط ويبلغ طوله 71 كلم، المقطع الرابع: واد الخط - تجكجة ويبلغ طوله 91 كلم.

