تدشين المقطع الرابع من طريق تجكجه ـ أطار

الجزائر: زيادة الضرائب على العقارات والوقود في ميزانية 2017

باحثون يطورون تقنية لشحن أجهزتك من جسدك

الأمريكيون يسألون في غوغل: كيف نعزل ترامب ؟

العلم الوطني يثير الجدل تحت قبة البرلمان الموريتاني

عزيز يستعرض من تجكجه مشروع "المجالس الجهوية"

موريتانيا: دعوة للتظاهر بالتزامن مع محاكمة المسيء

انطلاق دورة برلمانية "عادية" في ظرفية "استثنائية"

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تدشين المقطع الرابع من طريق تجكجه ـ أطار https://t.co/vgjvs5kUW5تدشين-المقطع-الرابع-من-طريق-تجكجه-ـ-أ… https://t.co/tymiaa8Ej9
الثلاثاء 15 نونبر - 11:26
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | باحثون يطورون تقنية لشحن أجهزتك من جسدك https://t.co/vgjvs5kUW5باحثون-يطورون-تقنية-لشحن-أجهزتك-من-جسد… https://t.co/koT5yxeRj1
الثلاثاء 15 نونبر - 11:26
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تدشين المقطع الرابع من طريق تجكجه ـ أطار


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 15 نونبر 2016 - 09:42



تدشين المقطع الرابع من طريق تجكجه ـ أطار
مواضيع ذات صلة

 

دشن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الثلاثاء، المقطع الرابع من طريق تجكجه ـ أطار الرابط بين واد الخط وتجكجه .

ويبلغ طول هذا المقطع 91 كيلومترا، وأنجزه تجمع شركات "كيفاتو" الايطالية و"جي تي أم" الموريتانية، لصالح وزارة التجهيز والنقل الموريتانية، بتمويل مشترك بين موريتانيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتكلفة 10 مليارات من الأوقية.


واطلع ولد عبد العزيز خلال التدشين على مراحل إنجاز هذا المقطع، و الطرق التي اتبعتها الشركة في تشييده وفق المعايير المعمول بها، وأهميته في فك العزلة.


ويتكون الطريق الرابط بين تجكجة وأطار من 4 مقاطع رئيسية هي رأس الطارف - تنوامند ويبلغ طوله 100كلم، والمقطع الثاني: تنوامند - العين الصفرة ويبلغ طوله 103 كلم، والمقطع الثالث: العين الصفرة - واد الخط ويبلغ طوله 71 كلم،  المقطع الرابع: واد الخط - تجكجة ويبلغ طوله 91 كلم.



الكلمات المفتاحية : اطار, تجكجة, ولد عبد العزيز


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة