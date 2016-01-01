تدشين ثماني محطات كهربائية هجينة بتمويل إماراتي ـ موريتاني



أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الأحد من أطار شمالي موريتانيا ثماني محطات كهربائية هجينة وتوسعة شبكة مدينة أطار الكهربائية .

ويشمل المشروع تهجين المحطات الحرارية في مدن أطار، و أكجوجت، و لعيون، وألاك، وبتلميت والشامي وبلنوار، وبنشاب.



وتسعى الحكومة وفقا للوكالة الموريتانية للأنباء إلى تنويع الخط الطاقوي الوطني عبر تزويد المناطق المعنية بالكهرباء مع الحد من تكاليف الانتاج والإستفادة من المقدرات الشمسية المتوفرة وتحسين مستوى النفاذ إلى الكهرباء.



وتصل الكلفة الإجمالية لهذه المنشآت إلى 11 مليار أوقية بتمويل من الدولة الموريتانية وهبة من دولة الإمارات العربية المتحدة.



ويتكون المشروع من بناء وتجهيز محطتي تحويل كهربائي بجهد 15/33 كيلوفلت وبناء وتجهيز 63 محول كهربائي بجهد 15 أو 33/4,0 كيلوفلت ومد خطوط شبكات بطول 145 كلم بجهد متوسط 15 و 33 كيلوفلت و وضع 2200 وحدة إنارة عمومية.





وأكد وزير النفط والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح أن ما وصفها بالانجازات تشكل استجابة لتطلعات المواطنين وتسخير موارد الدولة لخدمتهم وتيسيرنفاذهم إلى الخدمات النوعية وتحسين ظروفهم المعيشية.



من جهته، قال مدير المشاريع الخاصة بشركة "مصدر" التى تولت تشييد المحطات ، إن ما وصفه بالنجاح الذي تحقق بتدشين هذا المشروع الرائد، كان نتيجة لتضافر الجهود من فرق العمل والتعاون المستمر مع الشركة الموريتانية للكهرباء.





