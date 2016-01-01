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تدشين شارع يحمل اسم أمير الكويت بنواكشوط


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 3 نونبر 2016 - 20:47



تدشين شارع يحمل اسم أمير الكويت بنواكشوط
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دشنت السلطات الموريتانية، اليوم الخميس، اللوحة التعريفية لشارع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، في العاصمة نواكشوط، الذي تم افتتاحه وتجديده بمناسبة انعقاد القمة العربية بنواكشوط نهاية يوليو الماضي.
 
وقالت سفارة الكويت في موريتانيا في بيان لها، إن تدشين اللوحة جرى بحضور سفير الكويت لدى موريتانيا خالد الشيباني، ورئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية أماتي بنت حمادي.
 
وكانت السلطات الموريتانية قد أطلقت في أغسطس الماضي اسم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح على الشارع الذي ينطلق من وسط العاصمة باتجاه شاطئ الصيادين على ضفاف المحيط الأطلسي.
 
وأطلقت موريتانيا أسماء قادة عرب على شوارع أنجزت حديثا بالتزامن مع القمة العربية التي احتضنتها يومي 25 و26 يوليو الماضي.
 


الكلمات المفتاحية : الكويت, سفير, شارع


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