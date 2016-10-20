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ترامب يتفوق على كلينتون في سباق بحث جوجل


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 20 أكتوبر 2016 - 08:55



ترامب يتفوق على كلينتون في سباق بحث جوجل
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أظهر موقع غوغل تريند الذي يقيس اهتمامات البحث لدى المستخدمين، مساء الأربعاء، أن غالبية كلمات البحث احتوت على اسم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب.
 
وقال الموقع إنه بالرغم من هيمنة "ترامب" على نتائج البحث، فإن ذلك لا يمكن اعتباره فائزا على منافسته هيلاري كلينتون في المناظرة الثالثة والأخيرة.
 
وبحسب الموقع، فليس بالضرورة أن يكون الباحثون باسم ترامب، من مؤيديه أو معارضيه.
 
وشهدت ثالث وآخر مناظرة رئاسية تراشقا حادا للاتهامات بين المرشحين في جامعة نيفادا في لاس فيغاس، بينما سيقول الناخبون كلمتهم الفصل بعد 19 يوما عبر صناديق الاقتراع.
 


الكلمات المفتاحية : انترنت, تكنولوجيا


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