ترامب يناقش الاضطرابات في ليبيا وبلدان أفريقية



قال متحدث باسم رئاسة الجمهورية في الكونغو "برازافيل" إن الرئيس دينيس ساسو يعتزم لقاء الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الثلاثاء لمناقشة الاضطرابات السياسية في ليبيا وقضايا أفريقية أخرى.



وأضاف المتحدث تييري مونجالا على تويتر أن اللقاء سيتناول سبل إنهاء الأزمة في ليبيا إلى جانب قضايا أكبر تؤثر في القارة الأفريقية وفقا لبيان ملحق بالتغريدة، ولم يذكر أي تفاصيل أخرى عن خطط الاجتماع.



ولم يرد ممثلون عن فريق ترامب على طلب للتعليق من أجل تأكيد الاجتماع مع الرئيس الأمريكي القادم الذي سيتولى السلطة في 20 يناير كانون الثاني ويقضي هذا الأسبوع في منتجع خاص به بولاية فلوريدا.



وتعاني ليبيا اضطرابات سياسية في ظل وجود حكومتين متنافستين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب كما تتنافس فصائل مسلحة على السلطة.



ويعقد ترامب الذي لم يشغل قط منصبا بالانتخاب سلسلة اجتماعات في منتجعه بمنطقة بالم بيتش في فلوريدا وفي برج ترامب بنيويورك في إطار استعداداته لدخول البيت الأبيض خلفا للرئيس باراك أوباما.

