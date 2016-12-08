تراوري: عودة المغرب للاتحاد الإفريقي تخدم القارة



قال الرئيس المالي السابق، السيد ديونكوندا تراوري، أمس الأربعاء بمدينة طنجة، إن عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الأفريقي مفيدة لإفريقيا كلها، كما للمغرب.



وأضاف تراوري، في كلمة له خلال افتتاح الدورة التاسعة من منتدى (ميدايز) أن المغرب يضطلع بالضرورة بدور مهم لتمكين أفريقيا، التي تعيش حالة " البلقنة والتفرقة "، من إيجاد موقع لها بين مكونات العالم المعاصر بكل كرامة.



واعتبر الرئيس المالي السابق أن المغرب، بالإضافة إلى "الموارد الإستراتيجية التي يزخر بها، يتميز أيضا بخبرته المتعددة وجديته في العمل"، مؤكدا أن انجازات المغرب في مختلف المجالات، تشكل مزايا مهمة، وأمثلة حقيقية وقدوة جيدة لدول إفريقيا جنوب الصحراء".



وعرف حفل افتتاح فعاليات الدورة التاسعة من منتدى "ميدايز 2016"،الذي ينظمه معهد "أماديوس، مشاركة أزيد من ثلاثة آلاف مشارك و120 متدخلا، من بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء، وأرباب كبريات المقاولات، وخبراء وممثلو المجتمع المدني، إلى وضع مفهوم التنمية المشتركة المسؤولة في صلب الرهانات الإفريقية.

