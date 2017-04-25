ترتيب موريتانيا على مؤشر الإستثمار فى افريقيا





حلت موريتانيا فى المركز 44 على مؤشر الاستثمار بإفريقيا لعام 2016، الذي أصدره مختبر الأبحاث بمؤسسة كوانتوم غلوبال التي يوجد مقرها بسويسرا، فى 19 من الشهر الجاري .







ومنح المؤشر الصدارة إفريقيًا لدولة بوتسوانا، بينما حلت جنوب إفريقيا في المركز الرابع، وزامبيا في المركز الخامس، وحلت ليبيا في المركز 35، ، والسودان في المركز 25، والصومال في المركز الأخير، أي الـ54، وقبلها مباشرة إيريتريا.







وفيما يخصّ ترتيب الدول الإفريقية حسب إجمالي الناتج المحلي، وهو أول المعايير المعتمدة في المؤشر، فقد حلت نيجيريا أولا، متبوعة بجنوب إفريقيا، ثم مصر، بينما حلت الجزائر رابعة، والمغرب سادسا، والسودان سابعا وتونس ثامنة، وليبيا تاسعة، وموريتانيا في المركز 38.







وترّبع المغرب على المركز الأول في شمال إفريقيا ،كما حلّ في المركز الثاني على المستوى القاري، متبوعا بمصر التي حلّت ثالثة، فيما حلّت الجزائر في المركز السابع إفريقيًا، ولا تزال تونس في رتبة متراجعة بحلولها في المركز 37.

