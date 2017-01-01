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ترحيب أممي بالاتفاق السياسي فى الكونغو الديمقراطية


صحراء ميديا + وكالات
الاحد 1 يناير 2017 - 11:36



رئيس الكونغو الديمقراطية: جوزيف كابيلا
رئيس الكونغو الديمقراطية: جوزيف كابيلا
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رحبت الأمم المتحدة بالاتفاقية السياسية التي وقعتها الحكومة وأحزاب المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي ستضمن الانتقال السلمي للسلطة في الدولة الواقعة بوسط إفريقيا.
 
وقال الأمين العام للأمم المتحدة  إن "هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو انتقال سلمي مناسب وفقا للمبادئ الديمقراطية التى ينص عليها دستور البلاد."
 
ووقعت أحزاب المعارضة والحزب الحاكم التابع للرئيس جوزيف كابيلا الاتفاقية أمس السبت في  العاصمة كينشاسا.  وبموجب الإتفاق سيتنحى كابيلا بعد الانتخابات التي يجب أن تتم قبل نهاية عام 2017.
 
وجاء هذا التطور الذي طال انتظاره في اتفاقية أولية تم توقيعها بين جزء من المعارضة وحزب كابيلا يوم 18 اكتوبر وفقا لما قاله الأمين العام .
 
وأشاد الأمين العام الاممي بجميع المشاركين في هذه الجهود ومن بينهم قادة من المعارضة، وكابيلا وحثهم على الالتزام بالاتفاقية التي تم توقيعها.
 
وقال بان كي مون "يجب بذل خطوات ملموسة الآن للتجهيز لإجراء الانتخابات بدون تأجيل " مضيفا أنه يجب تحديث قائمة الناخبين الذين تم تسجيلهم بطريقة مناسبة.
 
وشجع جمهورية الكونغو الديمقراطية على مضاعفة جهودها للتمسك بالحقوق الأساسية والحرية الضرورية لعملية انتخابية موثوق فيها.
 


الكلمات المفتاحية : اتفاق, الكونغو


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