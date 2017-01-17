الوزير الأول: سندعو لمؤتمر برلماني لتعديل الدستور

ترحيب إفريقي بالرفع الجزئي للعقوبات عن السودان

ولد الشيخ أحمد يستأنف من عدن جولة وساطة جديدة

علاج جديد يساعد على تجديد الأسنان بدل الحشو

سقوط ثان للمنتخبات العربية المشاركة في كان 2017

بيرام فى نواكشوط والشرطة تستخدم القوة لتفريق مناصريه

موريتانيا: دعم ألماني لمواجهة آثار التغيرات المناخية

كان 2017: حامل اللقب يسقط في فخ التعادل

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : ترحيب إفريقي بالرفع الجزئي للعقوبات عن السودان https://t.co/smUDShHyNW
الثلاثاء 17 يناير - 11:06
Sahara Media Agency : ولد الشيخ أحمد يستأنف من عدن جولة وساطة جديدة https://t.co/rl3JCpqDGc
الثلاثاء 17 يناير - 03:24
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

ترحيب إفريقي بالرفع الجزئي للعقوبات عن السودان


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 17 يناير 2017 - 09:41



ترحيب إفريقي بالرفع الجزئي للعقوبات عن السودان
مواضيع ذات صلة

 

رحب الاتحاد الإفريقي مساء أمس برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن السودان، ووصفها بالخطوة المهمة "نحو التطور الإيجابي" في علاقات واشنطن بالخرطوم.


وأشادت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ، بقرار الرئيس الأميركي باراك أوباما معبرة عن أملها في أن ترفع إدارة الرئيس المقبل دونالد ترامب العقوبات كليا وتعمل على إعفاء ديون السودان.

 
وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي "إنكوسازانا دلاميني زوما"، في بيان لها  إن الاتحاد الإفريقي يقر بأهمية هذه الخطوة، والتي ستسمح للسودان بالانخراط في التجارة الدولية مجددا وإنهاء معاناة شعبه".


وحثت زوما الحكومة السودانية والحركات المسلحة على استئناف المفاوضات لحل خلافاتهما السياسية، و"التعاون الكامل" مع جهود الآلية الإفريقية رفيعة المستوى، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار والمشاركة في الحوار الوطني. 


من جانبها رحبت منسقة الأمم المتحدة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في السودان "مارتا رويدس"، بقرار رفع العقوبات الجزئي، وأضافت في بيان لها، أن القرار الأميركي سيقدم منصة صلبة للتنمية المستدامة بالبلاد، مؤكدة أن "الأمم المتحدة تقف مستعدة لتقديم كافة الدعم الممكن لحكومة السودان، لضمان تلبية جميع احتياجات وتطلعات السودانيين. 


وكان الرئيس الامريكي المنتهية ولايته "باراك أوباما" وقع الجمعة الماضي أمرا تنفيذيا بوقف العقوبات ضد السودان بصورة مؤقتة.


وتأتي الخطوة اعترافا بتعاون الحكومة السودانية مع واشنطن لمحاربة الإرهاب، والجهود التي تبذلها السودان للسماح بوصول المساعدات الإنسانية في المناطق التي تنهكها الحروب.


وأدرجت الولايات المتحدة السودان في قائمة "الدول الراعية للإرهاب" منذ 1993، وتفرض عليه عقوبات اقتصادية منذ 1997. 



الكلمات المفتاحية : افريقيا, السودان, عقوبات


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة