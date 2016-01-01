ترحيب دولي باعتماد دستور جديد فى الكوت ديفوار



رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالإعلان عن اعتماد الدستور الجديد في كوت ديفوار ودعا إلى إجراء حوار سياسي يركز على إجراء انتخابات تشريعية "مفتوحة، حرة ونزيهة" في الأسابيع المقبلة.



ورحب الأمين العام الاممي أصدره المتحدث باسمه باعتماد الدستور من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات في البلاد عقب إجراء استفتاء فى 30 من أكتوبر المنصرم.



وذكر البيان أن "الأمين العام يلاحظ بارتياح أن الدستور الجديد يعالج بعض الأسباب العالقة للتوتر والانقسامات في كوت ديفوار".



وأضاف البيان أن "الأمين العام يشجع جميع الأطراف في كوت ديفوار ولاسيما القادة السياسيين وأنصارهم على رفض العنف والاحجام عن استخدام لهجة تحريضية ومثيرة".



وأشار إلى "أنه يدعوهم إلى حل أي خلافات أو نزاعات عبر الوسائل الدستورية والسعي إلى إجراء حوار سياسي يركز على إجراء انتخابات مفتوحة وحرة ونزيهة في الأسابيع المقبلة".



وأضاف البيان أن بان كي مون أكد مجددا التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا عبر ممثله الخاص ورئيس عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار.



وكانت أحزاب المعارضة قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات المتعلقة بالدستور، المجاز بنسبة فاقت 90 فى المائة، قائلة إن البلاد "لديها بالفعل أحد أفضل الدساتير في إفريقيا".



وتتهم أحزاب المعارضة الرئيس الحسن واتارا باستخدامه كوسيلة لمحاولة تسمية من سيأتي خلفا له.

