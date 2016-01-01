ترحيب دولي بتدمير آخر مخزون الأسلحة الكيميائية الليبية

رحبت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية الاربعاء بقرار ليبيا التخلص من آخر منتجات يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة الكيميائية.

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية احمد أوزومجو في بيان إن "الجهود الدولية التي نسقتها منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، تضمن بالتاكيد عدم وقوع هذه المواد الكيميائية في الايدي الخطأ".

وشحنت ليبيا كامل مخزونها المتبقي من الاسلحة الكيميائية إلى خارج أراضيها لتضمن بذلك عدم إمكانية سقوطه بأيدي "جماعات متطرفة".

وغادرت سفينة دنماركية تحت إشراف الأمم المتحدة ميناء مدينة مصراتة الواقعة على بعد مئتي كيلومتر شرق طرابلس ناقلة مخزون الاسلحة الكيميائية الى المانيا، كما اعلن مسؤولون يوم أمس الثلاثاء في إطار عملية بدأتها حكومة الوفاق الوطني بمؤازرة المجتمع الدولي.

وتخشى حكومة الوفاق الوطني ان تسقط هذه الاسلحة بايدي تنظيم الدولة الاسلامية الناشط في هذا البلد منذ 2015.

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الالمانية "ان الامر يتعلق بنحو 500 طن من المواد الكيميائية السامة التي سيتم تدميرها في مونستر بالمانيا" من قبل شركة سبق واتلفت مخزونات النظام السوري.