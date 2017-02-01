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ترحيب عربي بعودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 1 فبراير 2017 - 09:34



ترحيب عربي بعودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي
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رحبت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بعودة المملكة المغربية إلى عضوية الاتحاد الإفريقي، وذلك بناء على القرار الصادر عن القمة الإفريقية الثامنة والعشرين، التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
 
وقدم الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، بهده المناسبة، خالص تهنئته لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وللحكومة والشعب المغربيين على اتخاذ هذه الخطوة الهامة.
 
وأكد أبو الغيط  أنه واثق من أن عودة المغرب إلى البيت الإفريقي ستمثل قيمة مضافة هامة وإيجابية في عمل الاتحاد الإفريقي خلال المرحلة المقبلة، وذلك في ظل ما يمتع المغرب به من ثقل ورصيد سياسي وحضاري واسعين وما يمتلكه من خبرات دبلوماسية وبشرية متميزة، وفق تعبيره.
 
وأعرب عن تطلعه لأن تسهم هذه العودة في تعزيز جسور التواصل القائمة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي في مختلف المجالات بالنظر إلى الأولويات والتحديات المشتركة القائمة بين الجانبين.
 
وأيدت أغلبية ساحقة من الدول الإفريقية، قبل يومين، عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، خلال الدورة الثامنة والعشرين للمنظمة الإفريقية المنعقدة بأديس أبابا.
 


الكلمات المفتاحية : الاتحاد الأفريقي, الأمين العام, الجامعة العربية, المغرب


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