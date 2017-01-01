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تركيا تحذر من امتداد أنشطة منظمة "خدمة" فى موريتانيا


نواكشوط-صحراء ميديا
الخميس 13 يوليوز 2017 - 14:38



تركيا تحذر من امتداد أنشطة منظمة "خدمة" فى موريتانيا
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حذرت السفارة التركية في موريتانيا  اليوم الخميس السلطات ,من السماح لحركة "خدمة"التي يقودها المعارض التركي فتح الله غولون,من دوام مماراسة أنشطتها على الأراضي الموريتانية,لأن ذلك يمثل خطرا "كبيراعلى العلاقات الثنائية بين البلدين".
 
وقال السفير التركي في موريتانيا محمد بيلير,في مؤتمر صحفي عقده اليوم  بمناسبة الذكرى الأولى للمحاولة الانقلابية التركية الفاشلة,إن لهذه "الحركة" 5مدارس في موريتانيا,وأن هذه المدارس تم تمويلها بفضل تبرعات من مواطنين أتراك,مشيرا إلى أن تركيا كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع موريتانيا لإنهاء وجود هذه المدارس,وفق تعبيره.
 
وعلى صعيد أخر أضاف السفير في تصريحه, أن الانقلاب الذي وقع في مثل هذه الأيام من العام المنصرم في تركيا,هو أسوأ عمل "إرهابي"حدث في الدولة التركية,حيث  قتل فيه 250 مواطن تركي وأصيب 2193 شخصا.
 
واستعرض السفير شرحا مفصلا عن المحاولة الانقلابية الفاشلة,متهما حركة "خدمة"وزعيمها التركي المعارض فتح الله غولن بزعزعة الأمن.


الكلمات المفتاحية : انفلاب, تركيا, خدمة, غولن, موريتانيا
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