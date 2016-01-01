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تركيا تدعو إلى إعلان 2017 سنة للتجارة الحرة مع إفريقيا.


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 2 نونبر 2016 - 17:19



تركيا تدعو إلى إعلان 2017 سنة للتجارة الحرة مع إفريقيا.
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دعا وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي إلى إعلان عام  2017 سنة التجارة الحرة بين تركيا وأفريقيا.

جاءت دعوة الوزير التركي خلال افتتاح منتدى الاقتصاد والأعمال التركي- الأفريقي اليوم الاربعاء، في إسطنبول.


وكشف زيبكجي عن عزم تركيا إنشاء "منطقة للتجارة الحرة" في دولة جيبوتي في أقرب وقت ممكن.


وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر أوامره قبيل افتتاح المنتدى بتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع جميع الدول الإفريقية، بهدف بيع المنتجات التركية إلى إفريقيا وشراء المنتجات من دول القارة بشكل حر.


وتضاعف حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا أربع مرات خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، ليصل إجمالي حجم التجارة بينهما إلى أزيد من 20 مليار دولار.



الكلمات المفتاحية : افريقيا, تجارة, تركيا


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