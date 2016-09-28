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تركيا تمنح موريتانيا 7 كيلوغرامات من بذور "العلندة"


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 28 سبتمبر 2016 - 17:09



تركيا تمنح موريتانيا 7 كيلوغرامات من بذور "العلندة"
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قدمت تركيا مساعدة لموريتانيا تضمنت كميات من بذار عشبة العلندة، من أجل دعم جهود الحكومة الموريتانية لمكافحة التصحر وزحف الرمال.
 
وذكر بيان صادر عن وزارة المياه التركية، اليوم الأربعاء، أن موريتانيا تسلمت 7 كيلوغرامات من بذور عشبة العلندة عن طريق السفارة الموريتانية في أنقره، وذلك بناء على تعليمات من وزير المياه ويسل أوغلو.
 
وكان الوزير التركي قد أعلن خلال زيارة لموريتانيا أن أفريقيا تعاني من خطر زحف الرمال، مشيراً إلى أن تركيا اتفقت مع موريتانيا على مساعدتها في الحد من زحف الرمال.
 
وفي عام 2007 تبنت 11 دولة أفريقية مشروع السور الأخضر الكبير، الذي يهدف إلى مكافحة التصحر، وهذه البلدان هي: جيبوتي، موريتانيا، مالي، اتشاد، بوركينافاسو، اثيوبيا، السودان، نيجيريا، النيجر، السنيغال، السودان".
 


الكلمات المفتاحية : تركيا, تصحر, جفاف, رمال


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