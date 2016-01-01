تساقطات مطرية بحدود 55 ملمترا في ولاية آدرار

أفادت مصادر خاصة لصحراء ميديا من ولاية آدرار أن تساقطات مطرية معتبرة سجلت مساء اليوم في الولاية بلغت 55 ملمترا في "يغرف" و 25 ملمترا في عين أهل الطائع و 9 مليمترات في مدينة أطار٠

وبحسب المصادر التي تحدثت لصحراء ميديا فإن التساقطات المطرية الجديدة قد تعيق جهود إغاثة السكان المتضررين في هذه المدن والذين توجهت عدة قوافل رسمية وخاصة لإيصال المساعدات إليهم٠

وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد تفقد يوم أمس الأربعاء رفقة وفد حكومي كبير المناطق المتضررة من مياه السيول التي خلفتها الأمطار التي تهاطلت على الولاية فجر الجمعة الماضي٠