تساقط أمطار متفاوتة على أربع ولايات موريتانية



شهدت مناطق مختلفة الأراضي الموريتاني تساقط أمطار متفاوتة القوة، وشملت أربع ولايات هي الحوضين (الشرقي والغربي)، لعصابه، غورغول، لبراكنه.



وبحسب ما أوردته شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية الموريتانية، فإن الأمطار جاءت على النحو التالي:



انبيكت لحواش ...................18 ملم



النعمه ...............................03 ملم



مطار النعمه ........................06 ملم



اعدل بكرو ..........................32 ملم



امرج ..................................02 ملم



بوصطيله..............................13 ملم



الغلاوية.................................30 ملم



الحوض الغربي :



كلب الخير ..............................15 ملم



ليبه...................................17 ملم



الطينطان ..............................17 ملم



اطويل ..................................06 ملم



لعصابه:



الغايره ..................................05 ملم



كرو ......................................13 ملم



لعويسي .................................03 ملم



انواملين .................................15 ملم



الصباري ...............................21 ملم



غورغول :



اوشكش ...............................13 ملم



كيهيدي ...............................15 ملم



مقامه .................................08 ملم



تلل ....................................09 ملم



دار لبيدحا ............................08 ملم



نارا والو .............................10 ملم



لبراكنه:



الاك................................. 01 ملم



ازرك عينو......................... 05 ملم



بابابى...............................01 ملم



باكودين........................... 5ر2ملم



جونابه..............................03 ملم



ادباي الحجاج.....................02 ملم



علب اجمل........................03 ملم



مقطع لحجار.....................02 ملم



مال...............................01 ملم



امبان...........................20 ملم



امبود..........................02 ملم



انيابينا.........................02 ملم



سور مال......................05 ملم



ولد بوكصيص ...............10 ملم



فوندو ........................05 ملم



وندك .........................05 ملم



دولل ......................... 18 ملم



امبيديا.........................06 ملم



امبرموس .....................10 ملم

