تساقط كميات من الأمطار على سبع ولايات موريتانية

شهدت 7 ولايات موريتانية خلال 24 ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار، حسب ما أفادت به شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية.
وجاءت المقاييس حسب شبكة الاتصال الإداري على النحو التالي:
ولاية الحوض الشرقي:
أمورج........................ 3مم
بوصطيله........................3مم
جكني........................5ر2مم
أهل بلاتي........................ 3مم
النعمه........................8مم
تمبدغه........................3مم
بوكليله........................27مم
مطار النعمه........................7مم
بنغو........................20مم
الحوض الغربي:
العيون........................15مم
قانب........................38مم
الطينطان........................36مم
زاكي ام اعكال........................9مم
اغليك ادوعلي........................15مم
دمشق........................12مم
امحم جيرب........................50مم
تيشليت النعمه........................12مم
بمزه........................25مم
ولاية لعصابه:
باركيول........................10مم
اكفال بله........................19مم
اكفافه........................9مم
احسي البكاي........................4مم
كامور........................8مم
كندره........................17مم
كيفه........................13مم
ميساح........................8مم
أم اشكاك........................13مم
تساله........................25مم
أولاد الروظه........................55م
اكريكات........................35مم
احسي ادهينه........................25مم
أورتي........................15مم
صافا انداي........................15مم
شنقيطي........................20مم
غوغي........................35مم
ولاية غورغول:
ارغاو........................21مم
بودام........................20مم
بوغندره........................20مم
البدره........................40مم
حاسي احمد طالب...............47مم
كيهيدي ........................46مم
اكراع الفيل........................30مم
لكصيبه1........................35مم
مقامه........................2مم
امبود........................10مم
مونغل........................10مم
مفتاح الخير........................25مم
انجاجيبي الشرفه.....................11مم
ولد منيره........................31مم
الطلحايه........................40مم
تترام........................30مم
توكوماديٍ........................16مم
توميات........................35مم
توفوندي سيفي........................15مم
وج بوصايه........................21مم
فم لكليته........................31مم
تترام........................20مم
سيال ولدمور........................27مم
نيري والو........................16مم
اهل النانه........................13مم
سيفت........................21مم
كوب اهل جعفر........................8مم
إديشف........................20مم
اندوله........................8مم
اودي المقيل........................10مم
دمبافو........................22مم
باشت........................45مم
امبوت القديم........................13مم
دار النجاة........................17مم
آوشكش........................51مم
ازريكت اهل حسن.....................25مم
العداله........................62مم
أجار اهل عالي........................43مم
بوكادوم........................25مم
اجريكاي........................30مم
أرو آمادو تيرنو........................50مم
ولاية لبراكنه:
بابابي........................22مم
باكودين........................20مم
بير اولا ياره........................23مم
بوغي ........................50مم
بوازريبيه........................04مم
أدباي الحجاج.....................15مم
الفرعه........................5ر16مم
لمبغدد........................30مم
امباني ........................28مم
انيابينا........................16مم
سوريمال........................56مم
تاج كل........................50مم
بوشامه........................10مم
فوندو........................35مم
ويندك........................24مم
هيرومبار........................16مم
روتي........................10مم
امبيديا........................39مم
داولل........................30مم
الملزم........................13مم
بير اولاد نغماش....................5مم
النواره........................15مم
سابوالا........................12مم
اير غورغول........................16مم
ولاية اترارزة:
جدر المحكن........................10مم
كرمسين........................4مم
لكصيبه2........................16مم
انجاغو........................23مم
روصو........................8مم
انتيكان........................24مم
كرك........................18مم
ادياما........................22م
بوحجره........................13مم
ولاية غيدي ماغه:
اماغ اهل المختار ولد بوبكر..........40مم
عر........................10مم
بايجام........................35مم
بروج........................10مم
الشلخة الدخنه........................18مم
اشليخه........................25مم
جكنتور........................17مم
جاكيلي........................13مم
غابو........................29مم
غوراي........................17مم
كوجول........................40مم
حاسي شكار........................7مم
كومبا انضو........................30مم
الملكه........................25مم
انخيله........................6مم
ولد بني........................10مم
سابوسيري........................27مم
صمب غاندي........................7مم
سد الماء........................57مم
سيلبابي........................18مم
سولو........................25مم
ومبو........................20مم
كنكو........................28مم
الصوفي........................40مم
المسلم........................58مم
امبالي ........................14مم
دانغرومو........................26مم
سلخو........................18مم
ادييغي........................9مم
سان جيري......................25مم
كيني كمو........................4مم
ابوات........................30مم
حاسي لتاش........................11مم
تينلل دمباي........................8مم