تساقط كميات من الأمطار على سبع ولايات موريتانية

شهدت 7 ولايات موريتانية خلال 24 ساعة الماضية تساقط كميات من الأمطار، حسب ما أفادت به شبكة الاتصال الاداري بوزارة الداخلية واللامركزية.



وجاءت المقاييس حسب شبكة الاتصال الإداري على النحو التالي:

ولاية الحوض الشرقي:

أمورج........................ 3مم

بوصطيله........................3مم

جكني........................5ر2مم

أهل بلاتي........................ 3مم

النعمه........................8مم

تمبدغه........................3مم

بوكليله........................27مم

مطار النعمه........................7مم

بنغو........................20مم

الحوض الغربي:

العيون........................15مم

قانب........................38مم

الطينطان........................36مم

زاكي ام اعكال........................9مم

اغليك ادوعلي........................15مم

دمشق........................12مم

امحم جيرب........................50مم

تيشليت النعمه........................12مم

بمزه........................25مم

ولاية لعصابه:

باركيول........................10مم

اكفال بله........................19مم

اكفافه........................9مم

احسي البكاي........................4مم

كامور........................8مم

كندره........................17مم

كيفه........................13مم

ميساح........................8مم

أم اشكاك........................13مم

تساله........................25مم

أولاد الروظه........................55م

اكريكات........................35مم

احسي ادهينه........................25مم

أورتي........................15مم

صافا انداي........................15مم

شنقيطي........................20مم

غوغي........................35مم

ولاية غورغول:

ارغاو........................21مم

بودام........................20مم

بوغندره........................20مم

البدره........................40مم

حاسي احمد طالب...............47مم

كيهيدي ........................46مم

اكراع الفيل........................30مم

لكصيبه1........................35مم

مقامه........................2مم

امبود........................10مم

مونغل........................10مم

مفتاح الخير........................25مم

انجاجيبي الشرفه.....................11مم

ولد منيره........................31مم

الطلحايه........................40مم

تترام........................30مم

توكوماديٍ........................16مم

توميات........................35مم

توفوندي سيفي........................15مم

وج بوصايه........................21مم

فم لكليته........................31مم

تترام........................20مم

سيال ولدمور........................27مم

نيري والو........................16مم

اهل النانه........................13مم

سيفت........................21مم

كوب اهل جعفر........................8مم

إديشف........................20مم

اندوله........................8مم

اودي المقيل........................10مم

دمبافو........................22مم

باشت........................45مم

امبوت القديم........................13مم

دار النجاة........................17مم

آوشكش........................51مم

ازريكت اهل حسن.....................25مم

العداله........................62مم

أجار اهل عالي........................43مم

بوكادوم........................25مم

اجريكاي........................30مم

أرو آمادو تيرنو........................50مم

ولاية لبراكنه:

بابابي........................22مم

باكودين........................20مم

بير اولا ياره........................23مم

بوغي ........................50مم

بوازريبيه........................04مم

أدباي الحجاج.....................15مم

الفرعه........................5ر16مم

لمبغدد........................30مم

امباني ........................28مم

انيابينا........................16مم

سوريمال........................56مم

تاج كل........................50مم

بوشامه........................10مم

فوندو........................35مم

ويندك........................24مم

هيرومبار........................16مم

روتي........................10مم

امبيديا........................39مم

داولل........................30مم

الملزم........................13مم

بير اولاد نغماش....................5مم

النواره........................15مم

سابوالا........................12مم

اير غورغول........................16مم

ولاية اترارزة:

جدر المحكن........................10مم

كرمسين........................4مم

لكصيبه2........................16مم

انجاغو........................23مم

روصو........................8مم

انتيكان........................24مم

كرك........................18مم

ادياما........................22م

بوحجره........................13مم

ولاية غيدي ماغه:

اماغ اهل المختار ولد بوبكر..........40مم

عر........................10مم

بايجام........................35مم

بروج........................10مم

الشلخة الدخنه........................18مم

اشليخه........................25مم

جكنتور........................17مم

جاكيلي........................13مم

غابو........................29مم

غوراي........................17مم

كوجول........................40مم

حاسي شكار........................7مم

كومبا انضو........................30مم

الملكه........................25مم

انخيله........................6مم

ولد بني........................10مم

سابوسيري........................27مم

صمب غاندي........................7مم

سد الماء........................57مم

سيلبابي........................18مم

سولو........................25مم

ومبو........................20مم

كنكو........................28مم

الصوفي........................40مم

المسلم........................58مم

امبالي ........................14مم

دانغرومو........................26مم

سلخو........................18مم

ادييغي........................9مم

سان جيري......................25مم

كيني كمو........................4مم

ابوات........................30مم

حاسي لتاش........................11مم

تينلل دمباي........................8مم