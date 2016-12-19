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تسع سيارات إسعاف هدية من الإمارات لموريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 19 ديسمبر 2016 - 16:38



تسع سيارات إسعاف هدية من الإمارات لموريتانيا
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تسلمت الحكومة الموريتانية اليوم الاثنين بالعاصمة نواكشوط، هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتكون الهدية من تسع سيارات إسعاف.
 
الهدية المقدمة من حكومة إمارة دبي، تم تسليمها من طرف سفير الإمارات المعتمد لدى موريتانيا عيسى عبد الله مسعود الكلباني، فيما تسلمها عن الجانب الموريتاني الأمين العام لوزارة الصحة أحمد ولد أجه.
 
وثمن ولد اجه مستوى التعاون الذي يجمع موريتانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن هذه الهدية ستعزز أداء القطاع الصحي في مجال الطوارئ والاسعاف.
 
وبدوره اعتبر السفير الإماراتي أن هذه الهدية تجسد متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، موضحاً أنها ستساهم في دعم جهود الإسعاف والتدخلات العاجل.
 
وتعاني عدة مستشفيات داخل البلاد من نقص في سيارات الإسعاف، في حين أكدت الحكومة أنها عملت خلال السنوات الأخيرة وفق استراتيجية وطنية مكنت من تطوير المنشئات الصحية على عموم التراب الوطني.
 


الكلمات المفتاحية : إسعاف, الإمارات, طب


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