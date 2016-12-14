تسوية ميزانية 2007 و2008 و2009 أمام النواب





أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية الموريتانية، صباح اليوم الأربعاء، إلي اللجان المختصة بالجمعية، مجموعة من مشاريع القوانين، تتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الحكومة الموريتانية لسنوات 2007 و2008 و 2009 .





واطلع مؤتمر الرؤساء على مشاريع القوانين المعروضة من طرف الحكومة، وبعض الأسئلة الشفوية الموجهة من قبل بعض النواب لأعضاء الحكومة.





كما قرر المؤتمر، أن يقترح على الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية، ستعقد غدا الخميس، جدولة الجلسات العلنية المقبلة حسب جدول تم إعداده مسبقا.



وتشهد تسوية الميزانيات في موريتانيا تأخرا يصل إلى عدة سنوات في بعض الأحيان، حيث تمت تسوية ميزانية 2006 شهر يناير 2012، فيما صادق مجلس الوزراء الموريتاني، شهر أكتوبر الماضي، على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية للميزانية سنة 2013 و 2014 و 2015.

