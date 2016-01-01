تشاد: استسلام مئات من مسلحي جماعة "بوكو حرام"

أفادت مصادر أمنية وأممية أن مئات من مسلحي جماعة "بوكو حرام" وأسرهم استسلموا في تشاد خلال الشهر الماضي .





وتعتقد مصادر أمنية أن المسلحين الذين استسلموا، هم على الأرجح مجندون جندتهم "بوكو حرام" مؤخرا وتجد صعوبة في الاحتفاظ بهم، في ظل استعار الحملة ضدها وخسارتها لبعض الأراضي التي كانت تسيطر عليها.





وقال المتحدث باسم قوة المهام المشتركة المتعددة الجنسية ومقرها العاصمة التشادية نجامينا إن مسلحي "بوكو حرام "استسلموا لقواتنا على خط الجبهة في بحيرة تشاد."





وأضاف أن "عمليات الاستسلام تحدث بسبب قوة نيران عمليات القوات متعددة الجنسيات، مضيفا أن الكثير من المسلحين يستسلمون منذ سبتمبر الماضي.





وسيطرت بوكو حرام على بشمال شرق نيجيريا حتى العام الماضي لكنها خسرت مساحات كبيرة من الأرض منذ ذلك الحين وسط حملة عسكرية إقليمية متنامية، من دول تشاد والنيجر ونيجيريا والكاميرون المدعومة بالتدريب والدعم لوجيستي من الولايات المتحدة.