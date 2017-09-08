تونس: مشاركة موريتانية في ملتقى هندسة المهرجانات السينمائية

مقاييس المطر في خمس ولايات موريتانية

تشاد تجمع 8 مليار يورو خلال لقاء باريس

موريتانيا 12 عربيا و130 عالميا حسب مؤشر العطاء والكرم

استهجان دولي لملاحقة القضاء للنقابي "النهاه"

موريتانيا: حزب "تواصل" يقدم مساعدات مالية لضحايا العواصف

موريتانيا: الرئيس يقدم مساعدات مالية لضحايا العواصف فى كيفة

المعارضة الموريتانية تندد ب"خرق القانون" في ملف ولد غدة

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي

اعزيزي ولد المامي
إلى أين نحن متجهون؟ / مقال اعزيزي ولد المامي
توطــئة : عن أبي ذر رضي الله عنه قال « قال لي النبي صلى الله عليه وسلم : قل الحق

الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة

الأستاذ مين عبد الله - محامي لدى المحاكم
الأحزاب السياسية في مواجهة تحديات القطيعة
  هل أصبح عالم اليوم ذا حساسية إزاء الأحزاب السياسية  ( المعروفة بالتقليدية ) . 

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | مقاييس المطر في خمس ولايات موريتانية https://t.co/vgjvs5kUW5مقاييس-المطر-في-خمس-ولايات-موريتانية_a360… https://t.co/SrKOC6x1Uh
الجمعة 8 سبتمبر - 13:53
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تشاد تجمع 8 مليار يورو خلال لقاء باريس https://t.co/vgjvs5kUW5تشاد-تجمع-8-مليار-يورو-خلال-لقاء-باريس_… https://t.co/ahSR16TIO8
الجمعة 8 سبتمبر - 13:18
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

تشاد تجمع 8 مليار يورو خلال لقاء باريس


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 8 سبتمبر 2017 - 11:06



تشاد تجمع 8 مليار يورو خلال لقاء باريس
مواضيع ذات صلة

 

تمكنت اتشاد خلال لقاء المانحين الذي نظمته بباريس واختتم اليوم الجمعة، من جمع ما يربو على ثمانية مليارات من اليورو لتمويل مشاريعها التنموية وتطبيق خطتها الرباعية 2017 -2021 وإنجاح مشروع "اتشاد التي نريد" بحلول 2030.

و تعتبر  دولة اتشاد أن هذه للقاء ستكون مفتاح الأمل للحالة الإقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد، ،باعتباره خيارا اقتصاديا داعما للتنمية الشاملة في البلاد.


ورسمت خطة لأربع سنوات من 2017 ألي 2021 من أجل تحقيق نتائج إيجابية بهدف الخروج من هذه الحالة الاقتصادية الصعبة.


وشارك في فعاليات هذا للقاء شركاء اتشاد في التنمية وجمعيات المجتمع المدني والمستثمرين ورجال الأعمال والغرفة التجارية اتشادية والنقابات العمالية، بالإضافة إلى الرئيسين الموريتاني واتشادي.

وقدمت خلاله العديد من القطاعات العامة والخاصة في اتشاد ومختلف الوزارات تقارير ومشاريع تنموية تم تقديمها للمانحين الدوليين في هذه الطاولة من أجل دراستها والنظر فيها وحشد الدعم لها.



الكلمات المفتاحية : باريس, تشاد, تنمية
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة