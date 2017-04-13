تشاد: مقتل 11 شخصا في هجوم على موكب‎



لقي 11 شخصا مصرعهم، في هجوم على قافلة سجناء خلال نقلهم إلى سجن مورو تور، في أقصى شمال تشاد.



وقالت مصادر أمنية إن 93 سجينا من بينهم ضباط في الجيش تشادي، كانوا في طريقهم إلى السجن قبل أن يهاجمهم مجهولون ويتبادلون إطلاق النار مع حرس الموكب.



ورجح المصدر الأمني أن يكون الهجوم عملا "انتقاميا" من عقيد وحرسه تم قتلهم في الهجوم على خلفية مشادة كلامية حصلت مع قائده في الوحدة ما أدى إلى اعتقاله.



وأضاف المصدر أن بقية السجناء لاذوا بالفرار، مشيرا إلى أنه تم نقل جثامين العقيد وحرسه إلى مستشفى بعد معاينة وكيل الجمهورية مكان الحادثة.

