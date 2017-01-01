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تشكيل حكومية فرنسية تجمع أطرافا مختلفة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 17 ماي 2017 - 18:49



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أعلن الرئيس الفرنسي المنتخب "إيمانويل ماكرون" اليوم الأربعاء، عن تشكيلة حكومته التي اختار أعضاءها من تيارات سياسية مختلفة .


وبعد أن عين إدوار فيليب السياسي المحافظ من حزب الجمهوريين رئيسا للحكومة، اختار ماكرون السياسي اليميني الموالي لأوروبا برونو لو مير، وهو من حزب الجمهوريين أيضا، لمنصب وزير الاقتصاد.


واختير جيرار كولومب رئيس بلدية ليون وزيرا للداخلية. وكان كولومب أحد أقوى داعمي ماكرون في حزب الاشتراكيين.


واختير جان إيف لو دريان وزير الدفاع المنتهية ولايته وزيرا للخارجية ووزيرا لأوروبا. وينتمي لو دريان لحزب الاشتراكيين وهو صديق مقرب من الرئيس السابق فرانسوا أولوند.


وعين ماكرون سيلفي جولار وزيرة للدفاع وهي مشرعة بالاتحاد الأوروبي تنتمي لتيار الوسط.


وكان الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون قد وعد خلال الانتخابات الرئاسية  برأب الصدع بين اليمين واليسار في فرنسا.



الكلمات المفتاحية : حكومة, رئيس, فرنسا
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