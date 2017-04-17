تشييد جسر يربط السنغال بغامبيا (صور)



تتواصل الأشغال من أجل تشييد أول جسر يربط السنغال وغامبيا، وضع البلدان الحجر الأساس لهذا المشروع قبل شهر من الآن، أي بعد الإطاحة بنظام الرئيس الغامبي السابق يحيى جامي.



وتداولت الصحافة السنغالية اليوم الاثنين صوراً للأشغال الجارية على نهر غامبيا لتشييد الجسر الذي سيربط شمال السنغال بجنوبها، عبر الأراضي الغامبية.



وكان الجسر أحد المشاريع البارزة في تاريخ البلدين، إلا أن الخلافات السياسية بين نظام الرئيس الغامبي السابق يحيى جامي، والأنظمة المتعاقبة في السنغال، عرقلت تنفيذ المشروع.



ولكن المعادلة تغيرت بعد فوز الرئيس الحالي أداما بارو، الذي أعلن في بداية تسلمه للسلطة أنه سيعمل على تشييد الجسر، وقد وضع الحجر الأساس للمشروع قبل شهر من الآن، على أن تكتمل الأعمال فيه بعد 30 شهراً.

