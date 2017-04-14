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تشييد مصنع لتركيب سيارات الإسعاف بالسنغال


دكار - صحراء ميديا
الجمعة 14 أبريل 2017 - 14:05



تشييد مصنع لتركيب سيارات الإسعاف بالسنغال
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وضع الرئيس السنغالي ماكي صال، رفقة نظيره البرتغالي مارسيلو دا سوزا، أمس الخميس، الحجر الأساس لمصنع تركيب سيارات الإسعاف في إحدى ضواحي العاصمة دكار.
 
وجرى إطلاق الأشغال في المشروع الأول من نوعه في السنغال، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها منذ أيام الرئيس البرتغالي للسنغال.
 
ومن المنتظر أن تكتمل الأشغال في المصنع في غضون 9 أشهر، وهو مشروع يأتي كثمرة للتعاون الاقتصادي بين السنغال والبرتغال.
 
وتشير المعطيات الفنية للمشروع الذي تم تشييده في منطقة "داميادو" عند مدخل العاصمة دكار، إلى أن المصنع تصل قدرته الإنتاجية إلى 500 سيارة إسعاف في العام.
 
فيما تصل قيمة المشروع إلى 5 ملايين يورو، أي ما يعادل أكثر من 3 مليارات و279 فرنك غرب أفريقي، وهو الغلاف المالي المخصص لتشييد المصنع وتجهيزه.
 


الكلمات المفتاحية : إسعاف, البرتغال, السنغال, دكار, صال
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